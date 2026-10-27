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“Reclutan gente con mentiras”: hondureño cuenta su experiencia en Rusia

Wilson Noel Quintero Guzmán contó cómo terminó en el frente de combate de la guerra entre Rusia y Ucrania tras aceptar una oferta laboral que encontró en Facebook

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