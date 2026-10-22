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Oposición venezolana presiona por elecciones un día después de cierre de ciclo de diálogo

Miles de personas salieron este jueves en Caracas y otros estados de Venezuela para exigir elecciones presidenciales en 2027 y lograr una transición democrática con la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, en la Presidencia.

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