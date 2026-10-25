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María Corina Machado ya se encuentra de regreso en Venezuela

La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, ya se encuentra de regreso en Venezuela y reapareció este domingo en una Iglesia católica del estado Lara (noroeste) abrazada por los seguidores de su partido Vente Venezuela (VV) en medio de una eucaristía.

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