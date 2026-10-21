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Soldado ucraniano es rescatado por un dron tras pasar 491 días aislado en el frente

Un soldado ucraniano herido fue evacuado de una posición avanzada en la región de Járkov por un dron, en una operación que Ucrania describe como inédita.

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