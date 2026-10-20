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París y Lyon decretan también toques de queda mientras el Gobierno señala a ultraizquierda

París mantendrá también esta noche los toques de queda en determinados barrios para evitar los disturbios relacionados con las protestas del pasado fin de semana, una decisión que también se ha tomado en Marsella, Niza y Burdeos.

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