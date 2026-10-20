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España enfrenta un dilema humanitario en la crisis migratoria de Ceuta

Organizaciones de derechos humanos acusan a España de graves fallas en el trato a miles de migrantes que llegaron a Ceuta tras un cruce masivo de la frontera con Marruecos.

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