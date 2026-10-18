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Madre hondureña arrestada por ICE en Texas tras llevar a su hija a la escuela

Patricia Escobar fue detenida por agentes de ICE tras dejar a su hija en la escuela en Austin, Texas. Su caso se volvió viral y causó indignación y repudio entre la población

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