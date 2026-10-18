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Banderas y consignas contra Lula marcan la marcha de Flávio Bolsonaro en Brasil

Hasta donde alcanza la vista solo se ven camisetas de la selección brasileña, gorras, banderas y carteles. El centro de São Paulo se tiñó de amarillo y verde, se llenó de euforia este domingo a una semana de las elecciones, con el deseo de que el apellido Bolsonaro vuelva a la presidencia de Brasil.

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