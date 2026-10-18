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Caos en Francia reportan saqueos y daños durante protestas

Durante la jornada, algunos manifestantes se enfrentaron con la Policía, mientras se reportaron incendios, saqueos y daños a comercios y espacios públicos. Las autoridades informaron de alrededor de 400 detenciones en todo el país

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