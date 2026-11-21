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Zonas sin luz el domingo 22 noviembre; consulte la lista
hace 2 min
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Graban extraños gritos durante oración de exorcismo en plena misa en Italia
Un cardenal albanés recitó una antigua oración de exorcismo durante una misa en Italia, cuando se escucharon voces y gritos que quedaron registrados en video
Redacción La Prensa
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Actualizado: 21 de noviembre de 2026 a las 16:11
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