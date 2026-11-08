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El papa visita la parroquia de Santa Teresita en Juanicó y saluda a unos 2.000 fieles

El papa León XIV visitó este domingo la parroquia de Santa Teresita en Juanicó, departamento de Canelones, junto a la ruta 5, en el recorrido entre Montevideo y Florida, donde celebrará una misa, en el último acto de su visita a Uruguay.

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