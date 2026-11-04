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¡TERREMOTO POLÍTICO EN TEXAS! Los latinos golpean al partido de Trump en EE. UU.

Los demócratas lograron una victoria histórica en el estado: eligieron a James Talarico, el primer senador de su partido desde 1988, y a Gina Hinojosa, la primera gobernadora latina desde 1994

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