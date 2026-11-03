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Así ocurrió el crimen de Paula Murcia

Una joven identificada como Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca mientras cumplía con su jornada laboral en un establecimiento ubicado en la vía que comunica a San Gil con Socorro, en el departamento de Santander, Colombia.

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