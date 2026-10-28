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España: choque de trenes deja al menos 64 muertos

La Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento urgente a la ciudadanía para donar sangre de los seis grupos sanguíneos (0+, 0-, A+, A-, B- y AB-) cuyas reservas están en alerta roja y ante un posible incremento de las necesidades asistenciales por el accidente

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