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Hondureños reclutados para combatir en Rusia: alerta de la ONU

En el informe se habla de Wilson Noel Quintero Guzmán, quien relató cómo le prometieron un trabajo como guardia de seguridad, solo para ser obligado a luchar en el frente ruso

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