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Milei irrumpe en la precampaña española con insultos a Sánchez

El presidente argentino, Javier Milei, ha irrumpido este miércoles en la precampaña electoral con una visita a Madrid en la que ha tachado de "impresentable dictador" y "delincuente" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien se ha declarado públicamente "zurdo orgulloso" antes incluso de escuchar sus insultos.

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