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Cortes de energía del miércoles 21 de octubre; consulte la lista
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Colombia: suben a 14 las víctimas en mina
Doce de las 14 personas que perdieron la vida en Santa Bárbara de Iscuandé eran mujeres. La mayoría, madres cabeza de hogar que salieron a trabajar para llevar el sustento a sus familias", expresó el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, en X.
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Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 17:10
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