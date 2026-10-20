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Colombia: suben a 14 las víctimas en mina

Doce de las 14 personas que perdieron la vida en Santa Bárbara de Iscuandé eran mujeres. La mayoría, madres cabeza de hogar que salieron a trabajar para llevar el sustento a sus familias", expresó el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, en X.

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