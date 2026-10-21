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Familias de El Salvador exigen justicia para detenidos bajo régimen de excepción

Parientes de personas acusadas de colaborar con pandillas defienden su inocencia y reclaman juicios justos. La familia Santos vive esta situación tras la detención de Jonathan Santos Castillo.

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