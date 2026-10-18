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Ucrania lanza 150 drones contra San Petersburgo, la ciudad natal de Putin

"No he podido dormir en toda la noche. La batalla entre los drones y los misiles antiaéreos tuvo lugar literalmente sobre nuestras cabezas", comentó a EFE una residente en San Perterbsurgo

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