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El papa León XIV realiza su primera oración pública tras una cirugía por cáncer

Durante la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro el domingo (18 de octubre), el religioso de 71 años agradeció las oraciones y el tratamiento médico que lo ayudaron.

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