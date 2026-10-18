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Cortes de energía de este domingo 18 de octubre, consulta la lista
hace 2 min
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Los detenidos en las protestas en Francia ascienden a 2.000 con 600 agentes heridos
Las fuerzas del orden francesas han detenido por el momento a 2.000 personas por su participación en actos de violencia durante la jornada de protestas sociales organizada en Francia el sábado, que en muchos sitios degeneró en enfrentamientos, ataques a edificios públicos y saqueos de comercios.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 09:10
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Redacción La Prensa
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