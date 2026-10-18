  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Mundo

Los detenidos en las protestas en Francia ascienden a 2.000 con 600 agentes heridos

Las fuerzas del orden francesas han detenido por el momento a 2.000 personas por su participación en actos de violencia durante la jornada de protestas sociales organizada en Francia el sábado, que en muchos sitios degeneró en enfrentamientos, ataques a edificios públicos y saqueos de comercios.

Últimos Videos