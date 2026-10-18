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León XIV reaparece en el ángelus y dice que retomará gradualmente su actividad

Tras su alta hospitalaria, el papa León XIV reapareció este domingo en el rezo del ángelus en el Vaticano, donde explicó que, una vez superada la etapa de su operación pulmonar por un tumor canceroso, retomará sus actividades gradualmente.

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