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Ataque en escuela de Oregón deja cinco muertos, incluido el agresor

Un joven de 16 años abrió fuego en un centro educativo de Bend, Estados Unidos. Cuatro personas murieron antes de que el atacante falleciera por disparos de un miembro armado de la comunidad.Videos REUTERS

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