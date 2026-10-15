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Canal de Panamá aumenta a 33 los tránsitos diarios por las lluvias

La vía interoceánica permitirá el paso de 33 buques diarios, luego de las restricciones aplicadas por la disminución de las lluvias asociada al fenómeno de El Niño.

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