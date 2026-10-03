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La Fiscalía divulga el video del arresto de Luigi Mangione en un McDonald's de Pensilvania

La Fiscalía del Distrito de Manhattan divulgó este viernes el vídeo de la detención en un McDonald's de Pensilvania de Luigi Mangione, quien se declaró culpable en agosto de matar al consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

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