  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Mundo

¿Qué está en juego en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos?

Estados Unidos elegirá el próximo 3 de noviembre los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado, en unos comicios de medio mandato que definirán el control del Congreso durante los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump.

Últimos Videos