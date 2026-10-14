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Restringen el acceso a las Cataratas del Iguazú por una fuerte crecida del río

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú, en el noreste de Argentina, anunciaron este martes restricciones de acceso a los principales circuitos de sus reconocidas cataratas para la jornada del miércoles debido a una fuerte crecida del río atribuida a las intensas precipitaciones por el fenómeno climático de El Niño.

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