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Cortes de energía este miércoles 14 de octubre, consulta la lista
hace 2 min
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Restringen el acceso a las Cataratas del Iguazú por una fuerte crecida del río
Las autoridades del Parque Nacional Iguazú, en el noreste de Argentina, anunciaron este martes restricciones de acceso a los principales circuitos de sus reconocidas cataratas para la jornada del miércoles debido a una fuerte crecida del río atribuida a las intensas precipitaciones por el fenómeno climático de El Niño.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 09:10
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Redacción La Prensa
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