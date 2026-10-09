  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Mundo

Trump honra a Colón y reabre el debate sobre el Día de los Pueblos Indígenas

El Día de Colón es una festividad federal que se celebra en Estados Unidos el segundo lunes de octubre para recordar la llegada del navegante al continente americano el 12 de octubre de 1492

Últimos Videos