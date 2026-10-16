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Tesla presenta a Roadster, su auto volador

Tesla presentó el jueves la nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster, un vehículo equipado con propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX que le permiten elevarse del suelo y realizar maniobras aéreas.

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