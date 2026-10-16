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Cataratas del Iguazú sorprenden con un caudal diez veces superior al habitual

Las precipitaciones en la cuenca del río Iguazú provocaron un aumento excepcional del volumen de agua, en un contexto marcado por el fortalecimiento de El Niño.Video REUTERS

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