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Cortes de energía de este sábado 16 de octubre, consulta la lista
hace 2 min
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Documental destaca la movilización de la diáspora venezolana tras los terremotos
La periodista Alejandra Oraa retrata la respuesta de millones de venezolanos en el exterior y la solidaridad de quienes permanecen en el país tras los sismos del 24 de junio.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 16 de octubre de 2026 a las 16:10
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