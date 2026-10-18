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Impactante video: cruz cae sobre sacerdote en plena misa

En el video que circula en redes sociales se aprecia el momento en que una cruz de madera, instalada en una de las paredes del templo, se desprende y cae sobre el sacerdote. La situación provoca momentos de angustia entre los feligreses, cuyas reacciones de sorpresa y temor se escuchan segundos después del accidente.

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