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Colombia incauta de 3,5 toneladas de cocaína en polvo en una operación en el Caribe

Las Fuerzas Armadas colombianas incautaron este sábado 3,5 toneladas de clorhidrato de cocaína -con una valor estimado en el mercado ilícito de 170 millones de dólares- y detuvieron a cinco personas en sus aguas territoriales del mar Caribe.

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