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Francia vive protestas masivas y reportan 400 detenidos

Protestas masivas que se extendieron por distintas ciudades, con París como uno de los principales escenarios. Las movilizaciones, que comenzaron a tomar fuerza en septiembre, reúnen a estudiantes, sindicatos y otros sectores que reclaman mejores condiciones educativas y laborales, salarios más altos y medidas frente al aumento del costo de vida.

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