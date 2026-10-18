Zonas de Honduras que no tendrán energía este lunes 19 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó cuáles serán las zonas del país que tendrán interrupciones en el servicio eléctrico este lunes 19 de octubre de 2026.
La institución explicó que las interrupciones temporales del suministro eléctrico se deben a labores de mantenimiento previstas en distintos sectores del territorio nacional.
Según informó la Enee en sus redes sociales, en algunos sectores la suspensión del servicio eléctrico se prolongará por un período de al menos ocho horas.
Los cortes de energía abarcarán distintos sectores de los departamentos de Cortés, Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso.
Se recomienda a la población tomar las medidas preventivas necesarias ante las interrupciones del servicio eléctrico. Según el comunicado oficial de la Enee, los sectores que se verán afectados son los siguientes:
Según el listado de la Enee, en Choloma, Cortés, la interrupción del servicio eléctrico está programada de 8:45 a. m. a 2:45 p. m. Los sectores afectados serán: la colonia Las Colinas #2, la residencial Cerro Verde y las etapas I, II y V de la residencial Lomas de Las Cascadas.
En el Distrito Central, Francisco Morazán, los cortes de energía están previstos de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Entre los sectores afectados figuran la colonia Altamira, el barrio Los Jucos, Delikatessen, La Guadalupe, Plantas Tropicales, Hotel Clarion, los estudios de Radio América y zonas aledañas.
Por otra parte, en el Distrito Central, la suspensión del servicio eléctrico está programada de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Las zonas afectadas son: Bo. Morazán, Congreso Nacional, Bo. El Olvido, Avenida San Martín de Porres, parte del Blvd. Morazán (desde el puente desnivel del Bo. Guadalupe hasta Baleadas Express), parte de Col. Palmira, Torre Futura, Edificio Rojo, Hotel Honduras Maya, Distrito Hotelero Plaza San Martín y zonas aledañas.
Asimismo, la interrupción del servicio eléctrico está prevista de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Las zonas afectadas incluyen: Centro de Salud Alonso Suazo, Estadio Nacional Chelato Uclés, abonados comprendidos desde la 1ra Ave. hasta la 8va Ave., entre la 1ra y 8va calle de Comayagüela, Hospital La Policlínica, Cruz Roja Hondureña, Ministerio de Educación Pública, Col. Soto, Bo. Concepción, La Chivera y zonas aledañas.
En otro sector, la suspensión del servicio eléctrico está programada de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Las zonas afectadas son: los abonados comprendidos desde la 1ra. Ave. hasta 5a Ave., entre la 9na calle y 15a calle de Comayagüela; Bo. La Bolsa (Zona Industrial), Bo. Guacerique, Asilo de Ancianos María Eugenia, UMAPS (1era. Ave.), Hospital San Jorge, SIT (Secretaría de Infraestructura y Transporte), El Obelisco, Sede del Partido Nacional, parte de Barrio Bellavista, Medicasa, Avenida Centenario, Centro Comercial Centenario, abonados de la 14 a 16 calle entre 6ta y 8va avenida, Escuela de Ensayo Dionisio de Herrera, Escuela Santos Guardiola, parte de Barrio Lempira, Mercado Mama Chepa, Colegio Jesús Aguilar Paz, parte de Barrio Perpetuo Socorro, Barrio Villa Adela, antiguo Anexo del BCH, Banadesa, Estado Mayor Conjunto, Centro de Salud Villa Adela, Despensa Familiar, Colonia Rodríguez y zonas aledañas.
Mientras tanto, en los departamentos de Choluteca y El Paraíso, la interrupción del servicio eléctrico está programada de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Zonas afectadas: Orocuina, Mal Paso, Bo. La Estación, Bo. Abajo, Caserío Nueva Esperanza, Bo. Potrerios, Bo. El Centro, Villa San Pablo, Bo. Buenos Aires, Bo. Nueva York, Bo. Cedrito, Col. Nuevos Horizontes, El Muray, La Concepción, Caserío Los Montoya, Caserío Alianza, Col. Las Lomas, Combaly, Agua Podrida, Matapalo, La Rinconada, Los Jícaros, La Aradita, Aldea Matapalito, Aradito, Cerro El Portillo, Liure, Caserío La Rinconada, El Hato, El Carrizal, El Espinal, Piedra Campana, El Tamarindo, Aguas Zarcas, Maquelizo, San Ramón, Calpule, Caserío Los Encuentros, Aldeas Tres Ceibas, Caserío Sabana Larga, Bajío, El Tablón y Salame.
Asimismo, se registrarán interrupciones del servicio eléctrico en un horario de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Las zonas afectadas son: Samalaguayre, Quebrada Honda, Apasilagua, Bo. El Cementerio, Col. Armenja, Bo. El Centro, El Correntón, Caserío San Jones, Caserío Los Sánchez, Zapatón, Los Mangos, Soledad, El Bajillo, Bo. Abajo, Soledad Centro, La Pitaya, Aldea La Victoria, Col. Ezequiel, Aldea El Quebracho, Albahaca, El Llano, El Tejar, El Guayabal, Col. El Tamarindo, Las Casitas, La Culebra, Cerro Bonito, Las Marías, Aldea El Rodeo, Morolica, Nueva Morolica, El Tamarindo, Aldea La Ceibita, El Potrero, Aldea San Esteban, Caserío Las Casitas, La Ciénega, Bo. El Tejar, Sabana Larga, Caserío La Enea, Los Achiotes, El Recodo, Caserío Apasupo, Tapaire, Mezcales y zonas aledañas.