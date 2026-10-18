Zonas de Honduras que no tendrán energía este lunes 19 de octubre

En otro sector, la suspensión del servicio eléctrico está programada de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Las zonas afectadas son: los abonados comprendidos desde la 1ra. Ave. hasta 5a Ave., entre la 9na calle y 15a calle de Comayagüela; Bo. La Bolsa (Zona Industrial), Bo. Guacerique, Asilo de Ancianos María Eugenia, UMAPS (1era. Ave.), Hospital San Jorge, SIT (Secretaría de Infraestructura y Transporte), El Obelisco, Sede del Partido Nacional, parte de Barrio Bellavista, Medicasa, Avenida Centenario, Centro Comercial Centenario, abonados de la 14 a 16 calle entre 6ta y 8va avenida, Escuela de Ensayo Dionisio de Herrera, Escuela Santos Guardiola, parte de Barrio Lempira, Mercado Mama Chepa, Colegio Jesús Aguilar Paz, parte de Barrio Perpetuo Socorro, Barrio Villa Adela, antiguo Anexo del BCH, Banadesa, Estado Mayor Conjunto, Centro de Salud Villa Adela, Despensa Familiar, Colonia Rodríguez y zonas aledañas.