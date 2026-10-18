Davis Flow rompe el silencio y confiesa por qué no juega con Platense

El fichaje del popular tiktoker e influencer hondureño Davis Flow por el Platense generó un enorme revuelo en las redes sociales y despertó la curiosidad de los aficionados al fútbol catracho.
Su llegada al conjunto selacio abrió la posibilidad de verlo competir en la Liga Nacional, pero, hasta el momento, su esperado debut en la máxima categoría del balompié hondureño sigue sin concretarse.
La inscripción del creador de contenido para competir con el equipo porteño, bajo las órdenes del entrenador Raúl Cáceres, alimentó las expectativas sobre su posible participación en los partidos oficiales.
Sin embargo, con el paso de las jornadas, las preguntas sobre su ausencia en las canchas comenzaron a multiplicarse entre los seguidores del tiktoker.
Ante los comentarios y las dudas que surgieron alrededor de su situación, Davis Flow decidió romper el silencio y explicar los motivos por los que no ha podido dar el salto al terreno de juego con el Platense.
Lejos de señalar problemas tácticos o una lesión como las razones de su inactividad, el influencer admitió que levantarse temprano para cumplir con las sesiones de trabajo representa una dificultad en su rutina diaria.
El propio Davis Flow explicó que sus horarios habituales, relacionados con la creación de contenido y su actividad en las redes sociales, chocan con la disciplina que exige formar parte de un equipo de la Liga Nacional.
"No estoy jugando en el equipo porque se me complica, la verdad. Hay que levantarse a entrenar a las 6-7 de la mañana, gente, eso se me complica. Ustedes saben que yo me acuesto muy tarde, entonces me iba a entrenar así sin dormir", confesó el creador de contenido.
Sus declaraciones rápidamente ponen sobre la mesa una de las grandes diferencias entre el mundo de las redes sociales y el fútbol profesional: la disciplina, la constancia y la necesidad de adaptarse a los horarios de entrenamiento, independientemente de las costumbres personales.
Mientras tanto, Davis Flow continúa generando contenido en las redes sociales, una actividad que le permite obtener mayores beneficios económicos y mantener el contacto con sus seguidores.
La situación de Davis Flow mantiene la incertidumbre sobre su futuro inmediato con el Platense. Aunque su inscripción despertó expectativas y convirtió su incorporación en uno de los temas más comentados entre los aficionados, todavía queda pendiente la posibilidad de verlo disputar sus primeros minutos en un partido oficial.
Por ahora, sus propias declaraciones explican parte de las dificultades que ha encontrado para adaptarse a la rutina del equipo. No obstante, su futuro dentro del plantel dependerá de cómo evolucione su situación y de las decisiones que se tomen en torno a su participación.
La expectativa ahora pasa por saber si el tiktoker logrará ajustar sus hábitos a las exigencias del fútbol profesional y aprovechará la oportunidad de estrenarse con la camiseta del conjunto porteño.
El caso de Davis Flow recuerda el interés que han mostrado otros creadores de contenido hondureños por incursionar en el fútbol profesional. Figuras como La More y Bryan La Playa también han estado vinculadas a iniciativas relacionadas con el balompié, despertando curiosidad entre sus seguidores.
Sin embargo, dar el salto de las plataformas digitales a una competición profesional representa un desafío considerable. La exposición mediática puede generar atención y expectativas, pero mantenerse dentro de un equipo requiere compromiso, preparación y una adaptación constante a las exigencias deportivas.
Davis Flow no ha revelado si en un futuro podría sumar minutos como jugador profesional.