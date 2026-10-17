Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este domingo 18 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este domingo 18 de octubre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortés y Choluteca, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
De acuerdo con el listado de zonas afectadas en Choluteca, la suspensión se realizará de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la colonia Inés Carranza, La Lucha, camaronera Seat Farms, San José de las Conchas, El Ojochal, Boca del Río Viejo, Azucarera Choluteca, Azucarera La Grecia, Lajero Blanco, Las Joyadas, aldea Las Delicias, La Lujosa, aldea La Escondida, aldea El Chaparro, aldea Los Llanitos, colonia Vista Hermosa, Piedra de Agua, Chacalito, El Portón, Santa Cruz, San Isidro, Buena Vista, aldea El Chapetón, San Cristóbal, aldea El Cerro, Los Mangles, aldea El Jiote y Playa Punta Ratón.
También se interrumpirá el suministro en Monjarás, Pueblo Nuevo, Cedeño, El Botadero, aldea El Venado, Guapinol, Los Puentes, barrio La Reserva, colonia Boca del Río Viejo, Los Delgaditos, camaronera Unifinca, Orolarba, Laboratorio de Granjas Marinas, Larva Lee, aldea Ojochal, aldea Ojochalito, Brisas del Mar y El Edén, así como en zonas aledañas.
En el municipio de Puerto Cortés, departamento de Cortés, los cortes de energía eléctrica están programados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., con una duración de seis horas. Entre los sectores afectados figuran los barrios Suyapa, Camagüey, San Martín, Vacacional, Marejada y Buenos Aires, además de las comunidades de Travesía, Chifía, Titable, Playa Grande, El Estero, Bajamar, colonia El Samaritano, Brisas de Chamelecón y Barra de Chamelecón.