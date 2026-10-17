Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este domingo 18 de octubre

De acuerdo con el listado de zonas afectadas en Choluteca, la suspensión se realizará de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la colonia Inés Carranza, La Lucha, camaronera Seat Farms, San José de las Conchas, El Ojochal, Boca del Río Viejo, Azucarera Choluteca, Azucarera La Grecia, Lajero Blanco, Las Joyadas, aldea Las Delicias, La Lujosa, aldea La Escondida, aldea El Chaparro, aldea Los Llanitos, colonia Vista Hermosa, Piedra de Agua, Chacalito, El Portón, Santa Cruz, San Isidro, Buena Vista, aldea El Chapetón, San Cristóbal, aldea El Cerro, Los Mangles, aldea El Jiote y Playa Punta Ratón.