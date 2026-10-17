Victoria’s Secret Fashion Show 2026: hora, dónde ver y todo sobre la esperada pasarela

Íconos de la moda, regresos inesperados y una nueva generación de supermodelos se reúnen en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, el desfile que promete devolver el glamour, la fantasía y el espectáculo a su máxima expresión.
El regreso de Barbara Palvin era uno de los más esperados del desfile. Con su belleza natural, elegancia y ese estilo que la distingue sobre cualquier pasarela, la modelo húngara vuelve a Victoria's Secret para recordar por qué se convirtió en una de las favoritas de la firma.
La sueca Elsa Hosk protagoniza uno de los regresos más celebrados por los seguidores de Victoria's Secret. Dueña de una belleza sofisticada y una pasarela impecable, logró convertirse en una de las Angels más queridas de su generación. Su regreso añade un componente nostálgico que entusiasma a los fanáticos más fieles de la marca.
Alessandra Ambrosio regresa a la pasarela de Victoria’s Secret como una de las figuras más representativas de su legado. Reconocida por su elegancia serena y presencia impecable, la modelo brasileña forma parte de una generación que definió una época para la firma. Su regreso aporta una dimensión de tradición y sofisticación a la edición 2026.
Durante años, Adriana Lima fue el rostro más reconocible de Victoria's Secret y una de las modelos más influyentes de su generación. Su regreso reúne historia, prestigio y una presencia que definió toda una generación de la moda, reafirmando su lugar como una de las Angels más emblemáticas de todos los tiempos.
Convertida en una figura global de la moda, la estadounidense Gigi Hadid representa la evolución de una industria que conecta con nuevas audiencias a través de las redes sociales. Su participación en el show es una garantía de impacto mediático y cobertura internacional. Gracias a su enorme popularidad, cada una de sus apariciones suele convertirse en tendencia mundial. En 2026 volverá a ser una de las protagonistas más observadas del espectáculo.
Joan Smalls encarna la excelencia silenciosa de la alta costura. Con una carrera forjada en las casas de moda más influyentes del mundo, la modelo puertorriqueña regresa a Victoria's Secret aportando distinción, prestigio y una elegancia que trasciende temporadas.
Belleza, sofisticación y distinción. Grace Elizabeth regresa a Victoria’s Secret envuelta en un aura de glamour contemporáneo, reafirmando su lugar entre los nombres más destacados de la moda internacional.
Pocas modelos han logrado conectar con los seguidores de Victoria's Secret como lo ha hecho Candice Swanepoel. Su imagen está asociada a algunos de los desfiles más exitosos y recordados de la marca. Con una mezcla perfecta de elegancia, sensualidad y carisma, la sudafricana regresa para demostrar por qué sigue siendo una de las favoritas del público
Ashley Graham ha transformado el concepto de representación dentro de la industria de la moda. Su presencia en Victoria's Secret refleja los cambios que ha experimentado la marca durante los últimos años. La modelo estadounidense se ha convertido en una voz influyente en favor de la diversidad y la inclusión. Su participación transmite un poderoso mensaje sobre la evolución de los estándares de belleza. Cada una de sus apariciones inspira a miles de mujeres en todo el mundo.
Este 18 de octubre de 2026, Los Ángeles será el escenario donde la moda, la música y el glamour volverán a converger. Entre el esperado regreso de las Ángeles más emblemáticas y las presentaciones de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE, Victoria's Secret prepara una velada marcada por la elegancia, la exclusividad y el brillo de sus grandes protagonistas.
Puedes ver la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de Victoria's Secret o en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok. La Pink Carpet (Previa) será a las 5:00 p.m. (hora de Honduras). El inicio del desfile es a las 5:30 p.m. (hora de Honduras)