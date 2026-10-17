Victoria’s Secret Fashion Show 2026: hora, dónde ver y todo sobre la esperada pasarela

Ashley Graham ha transformado el concepto de representación dentro de la industria de la moda. Su presencia en Victoria's Secret refleja los cambios que ha experimentado la marca durante los últimos años. La modelo estadounidense se ha convertido en una voz influyente en favor de la diversidad y la inclusión. Su participación transmite un poderoso mensaje sobre la evolución de los estándares de belleza. Cada una de sus apariciones inspira a miles de mujeres en todo el mundo.