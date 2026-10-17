“What Is Enough”: Harry Styles homenajea a Liam Payne en Nueva York

Harry Styles protagonizó un emotivo momento durante su concierto del viernes 16 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York, donde recordó a Liam Payne en el segundo aniversario de su muerte. El cantante británico presentó por primera vez en vivo “What Is Enough”, una canción inédita que escribió para su antiguo compañero de One Direction y a quien recordó como uno de los amigos que marcaron su vida.
Antes de interpretar el tema, Styles se dirigió al público y expresó su gratitud por las personas que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria. También reconoció el significado especial que tiene para él el emblemático recinto neoyorquino, donde actualmente ofrece una residencia de 30 conciertos como parte de su gira “Together, Together”.
“Hay tantas personas en mi vida, amigos y gente con la que he trabajado, sin las cuales no habría podido hacer esto. Y hace dos años, en este mismo día, perdí a uno de esos amigos”, expresó el artista, al recordar a Payne, quien falleció el 16 de octubre de 2024, a los 31 años.
El intérprete aprovechó el momento para dirigirse a quienes han atravesado una pérdida y reflexionar sobre la importancia de acompañarse en los momentos difíciles. “Estoy seguro de que muchos de ustedes han pasado por algo parecido. Espero que no. Pero, en realidad, se trata de cuidarnos unos a otros”, manifestó ante los asistentes.
La sorpresa llegó cuando anunció que interpretaría una composición escrita especialmente para su amigo. “Voy a tocarles una canción que escribí para mi amigo hace unos dos años, si les parece bien”, dijo antes de presentar “What Is Enough”, una pieza que aborda el duelo y la dificultad de comprender la ausencia de alguien querido.
Aunque Styles interpretó el tema en directo, hasta el momento no se ha publicado una versión de estudio ni una letra oficial. La canción incluye reflexiones sobre la pérdida, los recuerdos y las palabras que quedan pendientes después de una despedida. Por ello, cualquier transcripción difundida por los asistentes debe considerarse provisional hasta que exista una versión oficial.
Payne alcanzó la fama mundial como integrante de One Direction, agrupación que compartió con Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik. Los cinco coincidieron en la edición británica de “The X Factor” en 2010 y, aunque participaron inicialmente como solistas, terminaron formando una de las bandas juveniles más exitosas de su generación.
Durante su trayectoria, One Direction acumuló éxitos internacionales y colocó sus primeros cuatro álbumes en el número uno del Billboard 200. El grupo entró en una pausa en 2016, cuando sus integrantes comenzaron a desarrollar proyectos individuales, aunque el vínculo entre ellos continuó siendo parte de su historia compartida.
Payne murió en Buenos Aires, Argentina, el 16 de octubre de 2024, tras caer desde el balcón de un hotel. De acuerdo con la información de la investigación judicial argentina, la causa de muerte fueron múltiples traumatismos y hemorragias internas y externas. Su fallecimiento provocó numerosas muestras de pesar entre seguidores, colegas y antiguos compañeros de la banda.
Desde entonces, los integrantes de One Direction han recordado públicamente a su amigo y han hablado sobre el impacto de su pérdida. Horan y Tomlinson también han compartido reflexiones sobre el duelo, mientras que Styles había reconocido anteriormente que la muerte de Payne lo llevó a reconsiderar aspectos de su propia vida. Por su parte, Horan escribió “End of an Era”, una canción inspirada en sus recuerdos de Liam.