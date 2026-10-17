“What Is Enough”: Harry Styles homenajea a Liam Payne en Nueva York

Desde entonces, los integrantes de One Direction han recordado públicamente a su amigo y han hablado sobre el impacto de su pérdida. Horan y Tomlinson también han compartido reflexiones sobre el duelo, mientras que Styles había reconocido anteriormente que la muerte de Payne lo llevó a reconsiderar aspectos de su propia vida. Por su parte, Horan escribió “End of an Era”, una canción inspirada en sus recuerdos de Liam.