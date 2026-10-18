Incendios y caos en Francia: la razón detrás de las protestas que sacuden Lyon

Los disturbios se produjeron en el contexto de una jornada nacional de protestas contra la carestía de la vida. La manifestación principal estaba prevista para las 2:00 de la tarde del sábado en la plaza Bellecour, donde se esperaba la participación de decenas de miles de personas; sin embargo, los actos violentos estallaron antes de su inicio e impidieron que la movilización se desarrollara según lo previsto.