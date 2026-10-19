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Horóscopo de hoy, 19 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 07:12 -
  • Agencia EFE
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Es posible que tengas que pedir algún dinero, pero lo rentabilizarás rápidamente.

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ARIES (21 marzo - 20 abril).Ante las adversidades, no retrocedas, afróntalas con un espíritu luchador y positivo y piensa que sacarás provecho de ellas. No el momento de quitarte de en medio, porque la mala racha pasará y tú debes seguir en el mismo lugar.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Las energías acumuladas desbordarán hoy todas las expectativas que manejas para cumplir con tus obligaciones, tus compromisos familiares y laborales. Aprovecharás el final de la jornada para solventar asuntos atascados desde hace tiempo.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Aunque las cosas del corazón estos días tienden a arreglarse, es posible que sufras una crisis de impaciencia hacia tu pareja. Sentirás que no te gustan algunas cosas de ella y tendrás que buscar lo que te acercó a ella.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio).Tendrás claro que necesitas mejorar y formarte en algunas disciplinas si quieres progresar, y ha llegado el momento de que tomes decisiones. Es posible que tengas que pedir algún dinero, pero lo rentabilizarás rápidamente.

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LEO (23 julio-22 agosto). No te abandones a la pereza en los asuntos de salud, aunque ahora te encuentres bien, sabes que tarde o temprano tendrás que hacerte un chequeo para prevenir ciertas dolencias. Y será mejor que sea cuanto antes para quedarte en paz.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Vivirás con alguna angustia ante eventuales gastos extraordinarios de relevancia, como la necesidad de invertir en un automóvil. Deberás entonces cortar con los gastos caprichosos que abultan tu tarjeta de crédito más de lo que imaginas.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Tu espíritu aventurero y dinámico se pondrá de manifiesto a la hora de elegir los destinos de tus próximas vacaciones. Tal vez la familia o los amigos no siga todas tus iniciativas y debas rebajar un poco tus expectativas.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Tu intuición será la clave del éxito en todo lo que te propongas, sobre todo en el plano profesional. Una persona cercana a ti, te va a enamorar y no podrás escapar a su fascinación. Déjate llevar y disfruta de este aluvión de emociones.

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SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Tu equilibrio se descompensará en estos días por circunstancias ajenas a tu voluntad. Las decisiones de otras personas o lo hechos ocurridos en otro lugar pueden afectarte notablemente y llegar a sacarte de tus casillas.

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CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Trata de no enredarte en cuestiones familiares con tu pareja porque no te sentirás al cien por cien en este tipo de discusiones. Estarás muy abierto ante un acontecimiento laboral que puede mejorar tu actual estatus en la empresa. Vigila el sobrepeso.

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ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Aparecerán oportunidades respecto a herencias o posesiones familiares que se revalorizan gracias a acuerdos que se revisan, en especial si tienes familiares alejados que hace tiempo que no frecuentas, o también de tu pareja.

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PISCIS (22 febrero – 20 marzo).No te abandones a la pereza en los asuntos de salud, aunque ahora te encuentres bien, sabes que tarde o temprano tendrás que hacerte un chequeo para prevenir ciertas dolencias. Y será mejor que sea cuanto antes para quedarte en paz.

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