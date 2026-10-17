Una candidata abandona Miss Universo 2026 a semanas del certamen

La edición número 75 de Miss Universo enfrenta una inesperada baja a poco más de un mes de la final, luego de que una de las representantes anunciara su renuncia al título nacional y confirmara que no participará en la competencia internacional.
Sophia Maria Osako, de 22 años, decidió dar un paso al costado y no viajará a San Juan, Puerto Rico, donde está prevista la gala del certamen para el próximo 24 de noviembre. La noticia fue confirmada por la organización nacional encargada de su participación.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, Miss Universe Czech Republic informó que la salida de la joven se acordó de manera conjunta entre ambas partes. La entidad también agradeció su compromiso y la dedicación demostrada durante el tiempo que llevó la corona.
“Representar a la República Checa es un gran honor y una gran responsabilidad”, señala el mensaje con el que comienza el anuncio compartido por la organización, que explicó los motivos de la decisión y el rumbo que la modelo y cantante desea tomar.
Osako manifestó su intención de concentrarse en el desarrollo y la representación de la marca Miss Universe dentro de su país, además de dedicar tiempo a otras oportunidades profesionales que han surgido recientemente. La joven busca así priorizar nuevos proyectos en su trayectoria.
Según las declaraciones recogidas por medios de comunicación, representar a su país en el concurso internacional era uno de sus sueños. Sin embargo, la artista considera que este es el momento de enfocarse en su carrera y explorar las oportunidades que han llegado a su vida durante los últimos meses.
Hasta ahora, no se han revelado más detalles sobre las circunstancias que llevaron a la renuncia. Tampoco se ha anunciado quién ocupará el lugar vacante, aunque la organización prevé dar a conocer el nombre de la nueva representante en los próximos días.
La salida se produce mientras las candidatas ultiman los preparativos para viajar a Puerto Rico y participar en las actividades previas a la competencia. Con la final cada vez más cerca, la organización nacional deberá definir a su nueva delegada en un periodo reducido.
La edición de 2026 marcará el aniversario número 75 de Miss Universo, que prepara una celebración especial bajo el concepto de bodas de diamante. La gala reunirá a representantes de distintos países para competir por la corona y suceder a la mexicana Fátima Bosch, ganadora del título en 2025.
La República Checa participa en Miss Universo desde 1993, por lo que la elección de una nueva candidata será clave para mantener su presencia en la próxima edición. La sustituta deberá asumir la representación nacional con poco tiempo para prepararse de cara a las actividades oficiales.