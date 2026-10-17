Motagua festeja, Platense sufre, jugada de crack, personaje sorprende y tiktoker causa furor

Las imágenes del triunfazo que logró Motagua de visita 0-2 contra el Platense en el estadio Excélsior por la décima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
El Platense estrenó su uniforme rosa oficial con motivo de las campañas de concientización y prevención del cáncer de mama, mientras Motagua salió con su indumentaria de visitante.
Juan Ignacio Martínez, entrenador español del Real España, sorprendió apareciendo en el estadio Excélsior para ver el partido y estuvo charlando con Christian Andrés, presidente del Platense.
En las gradas del Excélsior también estuvo presente la hermosa tiktoker Escarleth Desiré García, fiel aficionada del Platense.
Desiré García es una conocida creadora de contenido e influencer hondureña originaria de Puerto Cortés.
Se hizo viral y popularmente conocida como una de las aficionadas más sexys del Platense y de la Liga Nacional de Honduras.
Desiré García robó muchos suspiros en el Excélsior y causó sensación durante el partido Platense vs Motagua.
Edwin Solani Solano le ganó el balón a Cristopher Meléndez y remató de cabeza, pero no pudo marcar ante Luis Ortiz.
Motagua buscó en el primer tiempo, pero no pudo muchas ocasiones y las que tuvo las tapó el meta Merlin Bonilla.
Denis Meléndez apareció en el área del Platense y este cabezazo lo mandó arriba de la portería.
Cristopher Meléndez probó con este disparo de zurda, pero no tuvo suerte de cara a la portería porteña.
El técnico español Javier López no estaba para nada contento con lo que miraba en la cancha y por eso en el segundo tiempo rápido realizó cambios.
Aarón Barrios solo tenía tres minutos en la cancha cuando conectó este cabezazo tras centro de Alajandro Reyes y firmó el 0-1 de Motagua ante Platense.
El gol de Motagua estaba en el banco. El festejo de Aarón Barrios con Clever Portillo tras marcar el primero de los azules.
Todos los jugadores de Motagua celebraron y felicitaron a Aarón Barrios por su gol que abrió el camino del triunfo azul.
Otro jugador suplente dejó su sello. Jeffry Miranda se lució con esta gran acción individual para luego definir de zurda para el 0-2 de Motagua.
Jeffry Miranda señalando el escudo de Motagua en la celebración de su gol que significó el 0-2 ante el Platense.
La celebración de Jeffry Miranda tras su golazo que selló la victoria del Motagua contra el Platense.
Raúl Cáceres, entrenador del Platense, frustrado dando indicaciones a sus jugadores. Otra dura derrota para el Tiburón.