Dólar registra una leve baja en Honduras este lunes 19 de octubre

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este lunes 19 de octubre una leve disminución frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8862 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0206.
Ambas cotizaciones bajaron respecto al viernes 16 de octubre, cuando la compra alcanzó L26.8910 y la venta se situó en L27.0255. El ajuste representa una reducción de L0.0048 en la compra y L0.0049 en la venta por cada dólar.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en Honduras. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en moneda estadounidense.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.¿Cómo se calcula el precio del dólar?El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia para las operaciones del mercado cambiario hondureño. Desde abril de 2023, este indicador corresponde al tipo de cambio promedio ponderado al cierre de la subasta de divisas del día.
Banco Central de Honduras
La cotización establece los valores de referencia para la compra y venta de la moneda estadounidense. Por ello, se recomienda consultar las cifras oficiales actualizadas antes de realizar operaciones en moneda extranjera.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.