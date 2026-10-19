Dólar registra una leve baja en Honduras este lunes 19 de octubre

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este lunes 19 de octubre una leve disminución frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8862 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0206.

Ambas cotizaciones bajaron respecto al viernes 16 de octubre, cuando la compra alcanzó L26.8910 y la venta se situó en L27.0255. El ajuste representa una reducción de L0.0048 en la compra y L0.0049 en la venta por cada dólar.