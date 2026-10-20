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Trump se encara con otro periodista ¡Cállate! ¿Qué te pasa, eres un enfermo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra un periodista durante un intercambio con la prensa en un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, al que advirtió que “más le valía tener cuidado” y al que preguntó si era “un enfermo”.

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