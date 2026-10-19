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América Latina y el Caribe buscan “recalibrar” sus estrategias contra la pobreza

América Latina y el Caribe buscan desde este lunes en una conferencia regional "recalibrar" las estrategias para "desatascar" la reducción de la pobreza en la región, tras presentar en los últimos años una desaceleración y estar, ahora, bajo el riesgo de sufrir un posible retroceso.

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