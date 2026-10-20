Precio del dólar este martes 20 de octubre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró un incremento frente al lempira este martes 20 de octubre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se ubicó en 26.8936 lempiras por dólar, mientras que la tasa de venta alcanzó los 27.0281 lempiras.

En comparación con el lunes 19 de octubre, ambas tasas presentaron un aumento: la compra subió 0.0074 lempiras y la venta aumentó 0.0075 lempiras.