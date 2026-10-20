Precio del dólar este martes 20 de octubre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró un incremento frente al lempira este martes 20 de octubre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se ubicó en 26.8936 lempiras por dólar, mientras que la tasa de venta alcanzó los 27.0281 lempiras.
En comparación con el lunes 19 de octubre, ambas tasas presentaron un aumento: la compra subió 0.0074 lempiras y la venta aumentó 0.0075 lempiras.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en Honduras. Su comportamiento es relevante para ciudadanos y empresas que realizan transacciones en moneda extranjera, así como para quienes reciben remesas familiares o tienen compromisos de pago en dólares.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras, mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica el tipo de cambio de referencia con base en la información de la subasta de divisas. La institución actualiza sus registros y permite consultar las tasas oficiales de compra y venta, que pueden variar de una jornada a otra.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.