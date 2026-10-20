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La fotógrafa Nicole Tung muestra cómo la vida sigue entre los escombros de la guerra

La fotoperiodista Nicole Tung, premiada en el prestigioso World Press Photo 2026, retrata en sus imágenes cómo los habitantes de la ciudad siria de Deir al-Zour, una de las más castigadas por la reciente guerra, intentan reconstruir sus vidas entre la destrucción y la pobreza.

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