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Cortes de energía del lunes 26 de octubre; consulte la lista
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Mundo
María Corina Machado regresa a Venezuela y Trump reacciona
María Corina Machado reapareció en una iglesia del estado Lara tras casi un año fuera de Venezuela
Redacción La Prensa
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Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 15:10
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Redacción La Prensa
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