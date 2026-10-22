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Cortes de energía del viernes 23 de octubre; consulte la lista
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Trump acusa a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicarlo en las elecciones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicar a los republicanos en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 21:10
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